Presente para si próprio no Dia dos Pais

Consumidores que presentearão a si próprios no Dia dos Pais comprarão roupa (37,5%); eletrônicos (16,7%); vinho e cerveja (12,5%); e calçado (8,3%), mostram as respostas mais citadas na pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) para a data de vendas. Do total de entrevistados, 6,35% disseram que irão fazê-lo.