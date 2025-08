Prédio histórico que abrigou ferragem por 95 anos no Centro de Porto Alegre recebe nova loja

Fachada do prédio onde funcionava a antiga Ferragem Gerhardt foi pintada de branco.

O prédio onde funcionou por quase cem anos a tradicional Ferragem Gerhardt, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi ocupado pela loja de eletrônicos Leste Comercial . O edifício fica localizado na Rua Voluntários da Pátria, próximo ao Pop Center (camelódromo) e passou por reformas.

O comércio vende uma grande variedade de produtos , como pilhas, pen-drives, teclado para computador e capinhas de celular. O estoque do ponto antigo, também na Voluntários, já começou a ser transferido para o local.

Os proprietários são da China. Procurados pela coluna, não quiseram dar entrevista, mas confirmaram a troca do ponto .

O prédio

O edifício foi ocupado durante 95 anos pela Ferragem Gerhardt, que funcionou no local entre 1927 e 2022. No final do ano passado, os donos decidiram reformá-lo para atrair um novo empreendimento.