Prédio de R$ 60 milhões com apartamentos e lojas terá frente para três ruas do Moinhos de Vento

Com R$ 60 milhões, a Joal Teitelbaum construirá um prédio residencial com frente para três tradicionais ruas do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O Synk Moinhos ficará na Rua Marquês do Pombal, 641, mas terá acessos também pela Coronel Bordini e a Quintino Bocaiúva, destaca o sócio Claudio Teitelbaum como diferencial.