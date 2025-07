Preços dos imóveis em Porto Alegre, indústria, EUA, mais agenda e pílulas da economia 02.07

Agenda

Índice FipeZap de preços de imóveis residenciais à venda subiu 0,45% em junho sobre maio. Em 12 meses, a alta foi de 8,80%. O metro quadrado passou a R$ 7.319. No primeiro semestre, o aumento acumulado é de 2,78%.

IBGE divulga a produção da indústria brasileira em maio. O dado do Rio Grande do Sul sairá na semana que vem.

Nos Estados Unidos, tem relatório sobre criação de empregos no setor privado dos Estados Unidos. Também por lá, a Câmara vota o pacote fiscal do presidente Donald Trump. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o banco central já teria cortado juros se não fosse pela guerra tarifária.