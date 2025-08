Por que o produto que o RS mais vende aos EUA não escapou da tarifa de Trump

Cada produto tem suas peculiaridades para ter ficado de fora ou não do tarifaço do presidente Donald Trump, o que precisa ser avaliado para decidir o que fazer. A concorrência com o seu equivalente norte-americano é o que manteve a taxação do fumo/tabaco, item mais exportado pelo Rio Grande do Sul para os Estados Unidos e que respondeu por 12,92% do faturamento dos embarques no primeiro semestre. Ou seja, Trump quer incentivar a produção local, que é mais cara.