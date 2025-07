Por que é preciso aderir a acordo para ser ressarcido pelo INSS

Abriu nesta sexta-feira (11) o prazo para aposentados e pensionistas que contestaram descontos indevidos de mensalidades de associações e sindicatos aderirem ao acordo proposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) para receber o ressarcimento. Os pagamentos começam em 24 de julho , por meio de depósito automático na conta. Há 1,8 milhão de beneficiários aptos a esta etapa.

Mas por que ela é necessária? Não seria mais uma burocracia? A coluna perguntou ao presidente do INSS, Gilberto Waller, durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. O objetivo é dar segurança jurídica ao órgão público, pois a pessoa precisa dar dois "oks". Um deles é para o valor, que é o ressarcimento de tudo que foi descontado mais a correção pelo IPCA, inflação oficial do país. O outro é a concordância de que o beneficiário não ingressará com ação judicial ou desistirá de um processo já existente contra o INSS.