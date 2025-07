Pé no freio: junho teve a menor venda de veículos de 2025 no RS

Como fontes do setor já vinham alertando à coluna, a venda de veículos novos caiu em junho sobre maio no Rio Grande do Sul. A venda de 13.385 unidades foi a menor do ano e teve recuo médio de 14,5%, com todos os segmentos com desempenho negativo, mais intenso em automóveis comerciais leves, implementos rodoviários e motos. Foi a primeira queda desde fevereiro. Os motivos para o pé no freio, segundo empresários de revendas compartilham com a coluna: juro alto que encarece o financiamento e cliente com mais dívidas, que vão de empréstimos a apostas online (bets).