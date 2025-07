Os planos do Carrefour para o antigo BIG da Sertório

Prédio onde funcionava o hipermercado BIG da Sertório está sem operação de comércio. Isadora Terra / Grupo RBS

Fechado no início de 2024, o BIG da Sertório está na prateleira do mercado para receber algum tipo de empreendimento imobiliário. Pode ser residencial ou comercial, disse o diretor de Operações do Carrefour no Brasil, Pablo Lorenzo, em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. Segundo ele, o grupo francês já está recebendo algumas ofertas.

- Ainda não decidimos o que será feito, mas obviamente será explorá-lo com mais sentido do que ter um prédio fechado - disse.

O BIG foi o hipermercado mais conhecido de Porto Alegre por muitos anos. Foi aberto em 1990 e, antes de ter as atividades encerradas, chegou a ter a marca alterada para Carrefour. A estrutura foi oferecida a supermercadistas, que disseram à coluna ser um ponto emblemático, mas grande demais para operar como varejo de alimentos, ainda mais com a concorrência no entorno, que é do próprio Carrefour.

O complexo tem o Sam's Club, clube de compras comprado junto com o Grupo Big e mantido pelo Carrefour. A 50 metros, tem o Atacadão, atacarejo do grupo francês, que "funciona muito bem", segundo o executivo. Essa sobreposição acabou levando ao fechamento do hipermercado.

- No prédio que era do Carrefour, temos o nosso centro de serviços compartilhado e um time administrativo - completou Lorenzo.

Logo após a enchente, a estrutura chegou a ser usada temporariamente pelos Correios para guardar doações. Além disso, boa parte do estacionamento é ocupada desde 2021 por uma agência de aluguel de carros.

