Obra de R$ 15 milhões prepara prédio de 14 andares para nova sede do Sebrae no Moinhos de Vento

Prédio da Rua 24 de Outubro já está em reforma para receber a sede do Sebrae RS. Google Street View / Reprodução

Já começou a reforma de R$ 15 milhões no prédio de 14 andares comprado pelo Sebrae RS para que seja sua futura sede na Rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A estrutura foi adquirida com R$ 30 milhões — 75% aportado pelo Sebrae Nacional.

— Vamos instalar no prédio a sede do Sebrae e, no térreo, ficará a Unidade Metropolitana, com atendimento a micro e pequenas empresas — explica o diretor-técnico Ariel Berti.

A mudança para o local está prevista para 2027. Ainda não há imagens do projeto. A atual sede, na Rua Sete de Setembro, foi severamente atingida pela enchente de 2024, que inundou o Centro Histórico. Além disso, a instituição precisa de mais espaço para os funcionários.

No prédio, havia uma grande loja da operadora Claro, que foi fechada. As antenas instaladas no topo, porém, serão mantidas, gerando receita de aluguel.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)