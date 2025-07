"O RS pisou no freio", diz pesquisador que monitora o potencial de consumo nos Estados há 30 anos

Sócio da IPC Marketing Editora, Marcos Pazzini monitora o potencial de consumo dos Estados há mais de 30 anos. IPC Marketing Editora / Divulgação

Aumentou em 9,8% o potencial de consumo previsto para o Rio Grande do Sul, sem descontar a inflação. Em 2025, o valor estimado é de R$ 545,9 bilhões, acima dos R$ 497 bilhões de 2024, ano da enchente, mas que contou com a liberação de auxílios de governo que garantiram ao varejo gaúcho o melhor desempenho do país. O Estado fica em quarto lugar no ranking nacional, atrás de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O recorte do tradicional estudo IPC Maps, feito anualmente há mais de 30 anos, foi enviado à coluna com exclusividade pela IPC Marketing Editora. Para projetar quanto os moradores gastarão, a metodologia do indicador considera informações como número de habitantes, classes sociais e setores econômicos. Sócio da IPC Marketing Editora, Marcos Pazzini deu entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.

Apareceu efeito da enchente?

O cenário de consumo teve crescimento parecido com o do país. Mas há a ressalva para abertura de empresas, falo sobre as maiores não os microempreendedores individuais (MEI), que nem sempre geram emprego. O Brasil teve aumento de 4,2%, enquanto o Rio Grande do Sul teve alta de 1,2% no número de empresas. Pisou no freio, embora ainda seja uma elevação. No país, a expectativa é de que o consumo cresça 3% (descontada a inflação) e aí no Rio Grande do Sul esse avanço deve ser um pouco menor, de 2,58%.

É comum o Rio Grande do Sul crescer menos?

Não. Tanto que o Rio Grande do Sul, nos anos anteriores, ajudou a Região Sul a ficar na segunda posição no país. O Nordeste, muito pelo crescimento do turismo, ficou em segundo agora em 2025, atrás apenas do Sudeste.

O que destaca na mudança de consumo?

A alimentação fora do domicílio subiu bastante entre os gastos com a retomada do hábito após o isolamento da pandemia. Também é grande o gasto com veículo próprio, mas também porque muita gente tem usado para trabalhar, como o transporte por aplicativo. O valor para medicamentos é reflexo do envelhecimento rápido da população brasileira, o que gera o cenário preocupante para os planejadores do governo federal.

