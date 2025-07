O que o RS mostrará à montadora chinesa que planeja mais R$ 6 bi para o Brasil

A visita dos executivos da montadora chinesa GWM terá um dia em Porto Alegre e outro em Rio Grande , diz o presidente da InvestRS, Rafael Prikladnicki, que está na organização da agenda. O atrativo da cidade do sul gaúcho é o porto , claro, que serviria para a exportação dos carros. Houve já uma reunião prévia em São Paulo, com o governador Eduardo Leite e o presidente da GWM Brasil & México, Andy Zhang. A ideia é garantir ao Rio Grande do Sul uma fatia dos R$ 6 bilhões anunciados recentemente pela empresa, que se somam aos R$ 4 bilhões anteriores.

O executivo esteve na visita à GWM na China com a missão do governo do Estado, que a coluna acompanhou. Relembre: A mais promissora das visitas a três montadoras na China e no Japão: "Um laboratório de inovação no RS"