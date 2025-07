O que o porto de Rio Grande mais exporta aos EUA e está sob risco do tarifaço

Celulose, fumo, sebo bovino, utensílios domésticos e borracha estão entre os itens mais exportados aos Estados Unidos pelo porto de Rio Grande, no sul do Estado. Várias destas cargas estão paradas em contêineres por decisão de importadores e exportadores. Isso porque há receio de que os navios não cheguem até o mercado norte-americano até o dia 1º de agosto, quando está prevista a entrada em vigor das tarifas de 50% anunciadas pelo presidente Donald Trump .

Presidente da Portos RS, Cristiano Klinger explicou o impacto do tarifaço de Trump no porto de Rio Grande.

Como não se sabe o andar da negociação com o governo Lula e o que vem por aí, optou-se pela cautela de reter os embarques. Presidente da Portos RS, Cristiano Klinger explicou em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que a complexidade da situação exige uma análise caso a caso antes de decidir pela retomada do envio ou o cancelamento em definitivo. Será preciso ver qual tarifa acabará sendo definida para importações brasileiras pelos Estados Unidos, quanto será aplicado a concorrentes de cada produto, o interesse do mercado norte-americano de absorver aquele custo e inclusive eventuais multas cobradas em cada contrato por atraso ou desistência.