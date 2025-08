Após tarifaço, indústria gaúcha define prioridades

Setores industriais cobram mais medidas de governos. Gerdau / Divulgação

Com a publicação da ordem executiva de Donald Trump oficializando a tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras aos EUA, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) lamentou a decisão e manifestou, em nota, que passa a priorizar dois encaminhamentos.

O primeiro é aprofundar a discussão sobre medidas, tanto a nível federal como estadual, que possam amenizar o “pesado impacto da tarifa para as indústrias exportadoras”. A entidade ressalta que a linha de crédito de R$ 100 milhões já assegurada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) é importante, mas insuficiente. Por isso, pede que seja feita a liberação de créditos do ICMS Exportação para indústrias que tiverem suas vendas aos EUA afetadas.

Defesa da serenidade

A federação avalia, no comunicado, que “há mais espaço para novas ações por parte do governo do Estado e muito mais espaço ainda para medidas de natureza tributária, trabalhista e de crédito, entre outras, de parte do governo federal”.

Em um segundo ponto, a entidade defende serenidade no atual momento de forma a evitar ações e gestos que acirrem o clima entre os governos brasileiro e norte-americano, o que poderia resultar em perdas ainda maiores para os dois países. “Só assim será possível contar com a possibilidade de canais de negociação”, destaca a Fiergs, em nota.

A federação relembrou que 1,1 mil indústrias gaúchas que exportam para os Estados Unidos integram cadeias produtivas que empregam mais de 145 mil trabalhadores e que as empresas já enfrentam problemas como cancelamento de encomendas, embarques suspensos e negócios desfeitos

