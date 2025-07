O hotel no coração de Gramado que faliu, foi lacrado e será leiloado por R$ 132 milhões

Após ter ido à falência e ser lacrado o hotel Modevie , considerado de luxo em Gramado , vai a leilão. O lance inicial supera R$ 132,6 milhões na primeira disputa. Se não houver interessados, cai à metade do valor na segunda tentativa e, em uma eventual terceira disputa, será vendido pelo maior valor oferecido. As datas previstas são, respectivamente, 7, 8 e 26 de agosto .

Atualmente, a dívida do grupo empresarial está em R$ 63 milhões, valor que deve subir com novos credores. O motivo apontado para a crise financeira foi, principalmente, a pandemia. A situação, porém, vem de mais tempo. Em 2010, fez-se um grande investimento com tomada de crédito para reformar um hotel familiar que havia no local e transformá-lo em alto padrão.