O anseio do setor gaúcho que tem 4 mil empregos em risco com tarifaço de Trump

Haroldo Ferreira, presidente da Abicalçados. Júlio César Silva / Mdic

Quatro mil empregos das calçadistas gaúchas estão sob risco com o tarifaço do presidente Donald Trump, estimou o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. O número é a metade do previsto para o Brasil todo. O setor ficou de fora da lista de exceções à taxa de 50% que está para entrar em vigor na semana que vem.

Calçados foram o terceiro produto mais exportado pelo Rio Grande do Sul para os Estados Unidos no primeiro semestre do ano, com 7,28% do total embarcado. O setor abocanhou parte do mercado norte-americano quando a China travou na pandemia, ganhou mais espaço antes de Trump e Xi Jinging começarem a se entender e estava na expectativa de ser beneficiado pela taxação dos asiáticos.

Aí, veio o balde de água fria em um momento no qual as indústrias estão com alta produção e quadro de funcionários ampliado. Para evitar a sangria, Ferreira pede medidas paliativas imediatas no caso de cancelamento de pedidos.

— Os importadores tomarão essas decisões nos próximos dias e será difícil absorver o que não for exportado. Também defendemos a reedição de medidas da pandemia, como o BEm (Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, programa do governo federal com suporte para redução de jornada e de salário de trabalhadores) e a liberação pelos governos estadual e federal de créditos tributários — lista o empresário.

E tem chance de o calçado gaúcho achar novos mercados? Sim, mas não é fácil, não seria no curto prazo e seria necessária uma adaptação de produto.

Leia aqui análise da coluna: Setor a setor: por que exceções do tarifaço de Trump não trazem alívio ao RS

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: quem paga a taxa de Trump, prédio preserva igreja, leilão de hotel em Gramado e mais