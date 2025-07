Número de gaúchos inadimplentes cai pela 1ª vez no ano, mas dívidas sobem a quase R$ 25 bi

Monitoramento mostrou que 3,6 milhões de gaúchos estão inadimplentes. Lucas Amorelli / Agencia RBS

A taxa de inadimplência caiu pela primeira vez desde janeiro no Rio Grande do Sul, conforme o monitoramento mensal da Serasa Experian. De maio para junho, recuou de 42,10% a 40,92%, voltando ao patamar de janeiro. Apesar do recuo, ainda é alta, pois são quatro em cada 10 adultos com dívidas atrasadas, ou seja, 3,628 milhões de gaúchos.

Ainda que o número de inadimplentes tenha caído, o valor devido subiu. As contas atrasadas, na média por pessoa, somam R$ 6.864. No total do Estado, as dívidas atingem R$ 24,9 bilhões.

Bancos lideram as dívidas, com 29,6%. Na sequência, estão as financeiras, com 20,01%.

Porto Alegre

A capital gaúcha está com 548 mil inadimplentes. O valor médio das dívidas supera o estadual, atingindo R$ 7.273.

