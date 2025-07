Novo tarifaço de Trump, indústria em urgência, mais agenda e pílulas da economia 14.07

Agenda

Mercados americanos iniciaram a semana em queda após o presidente Donald Trump anunciar no sábado novas tarifas de 30% sobre produtos importados da União Europeia e do México, que entrarão em vigor em 1º de agosto.

Petróleo começa em alta com expectativa para anúncio de Trump contra Rússia. Os Estados Unidos prometem "armar" Ucrânia.

Não tem setor mais preocupado com o tarifaço de 50% dos Estados Unidos ao Brasil do que a indústria. Esta segunda-feira (14) será tomada de discussões sobre a situação. As três federações do Sul - Fiergs, Fiesc e Fiep - terão encontros pela manhã e à tarde para prepararem-se para a reunião mais importante, às 17h, quando todos os presidentes de entidades estaduais estarão com o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia. Apresenta ainda o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) de maio, uma prévia do PIB.

Lançamento do Acordo Gaúcho, com renegociação de dívidas, direcionado a casos específicos de tributos atrasados e litígios, como pequenos valores, controvérsia jurídica e casos de difícil recuperação. A lei propõe desconto de até 65% na dívida, com parcelamento em até 120 vezes. O projeto é do deputado estadual Marcus Vinícius de Almeida (Progressistas).

Pílulas

Dólar subiu 0,10%, para R$ 5,54. Ibovespa caiu 0,41%, aos 136.187 pontos.

