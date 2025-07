Novo acordo é alinhavado para reduzir o emaranhado de fios nos postes de Porto Alegre

Tenta-se mais um caminho para reduzir o emaranhado de fios nos postes de Porto Alegre. A Procuradoria-Geral do Município encaminhou à CEEE Equatorial um termo para acordo construído a partir de proposta da própria concessionária de energia. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o procurador-geral-adjunto, Nelson Marisco, explicou que consiste na demarcação, por parte da prefeitura, de zonas ("poligonais") com mais reclamações no telefone 156. Este mapeamento seria repassado pela CEEE Equatorial às operadoras de telefonia e internet para que retirassem os cabos em até 30 dias. Passado o prazo, a concessionária e energia recolheria o que restasse.