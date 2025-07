Latam terá novas rotas em Porto Alegre, para destinos como Florianópolis (SC) e Buenos Aires (Argentina) LATAM / Divulgação

No seu maior investimento já feito em um aeroporto, a Latam aumentará em 46% a sua operação no Rio Grande do Sul. O número de voos semanais domésticos e internacionais saltará dos atuais 157 para 230 ainda neste segundo semestre de 2025, antecipou a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. É realmente uma expansão histórica, lembrando que a companhia aérea já tinha retomado o seu patamar de operações de antes da enchente no aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre.

Destaque para a inauguração das rotas Porto Alegre-Belo Horizonte (14 frequências semanais), Porto Alegre-Florianópolis (7 frequências semanais) e Porto Alegre-Buenos Aires/Aeroparque (3 voos por semana). Também haverá ampliação dos voos entre Porto Alegre-Curitiba (de 7 para 12 frequências semanais), Porto Alegre-Galeão (de 17 para 28) e Porto Alegre-Brasília (de 14 para 21). Todas as passagens estarão disponíveis para compra nos próximos dias. A diretora adianta que os preços serão agressivos.

A Latam já vinha investindo no Rio Grande do Sul. De janeiro a maio deste ano, transportou mais de 1 milhão de passageiros em voos domésticos com origem ou destino em Porto Alegre, Passo Fundo e Pelotas — um crescimento de 17% sobre o mesmo período de 2024. A empresa tem 36,5% do mercado de aviação comercial doméstica no Estado e 40% no internacional. Recentemente, retomou voos diretos para Peru e Chile.

Gigante aérea

A Latam lidera os mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Atualmente, a companhia opera a maior malha aérea da sua história no país, com voos regulares para 55 aeroportos em todas as regiões do Brasil. Em 2025, inaugurou quatro novas rotas. Para o Exterior, a Latam tem voos próprios para 90 destinos. Neste ano, já foram criados 20 mil novos assentos para o Brasil e o Exterior.

