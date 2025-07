Mais de 15 mil empreendedores aptos ainda não se inscreveram em programa que paga R$ 3 mil a MEIs

Apenas 28% dos CNPJs elegíveis já se inscreveram no MEI RS Calamidades, programa da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional que paga R$ 3 mil a microempreendedores individuais. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de agosto, e, conforme o secretário Gilmar Sossella já havia adiantado à coluna, não serão prorrogadas.