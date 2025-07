Maior ofensiva da GM no Brasil terá novas versões de carros fabricados no RS

É grande a expectativa para que o lançamento dos novos modelos da General Motors (GM), previsto para a próxima terça-feira (8) para comemorar os 100 anos da marca Chevrolet. Serão cinco no total, na maior ofensiva da montadora no país. Dois deles, o Onix e o Onix Plus, terão suas novas versões também produzidas na fábrica gaúcha, em Gravataí. Deve-se a isso a ansiedade dos trabalhadores que estão com contrato de trabalho suspenso, da prefeitura que espera retomar a arrecadação e, claro, de fornecedores.

Com a perda de mercado do Onix nos anos recentes, o complexo gaúcho tem feito suspensões e reduções de produção periódicas. Agora, por exemplo, 700 dos funcionários da montadora e das sistemistas estão em lay-off. A previsão é que retornem ao trabalho ainda em julho, ainda que a produção siga menor do que era antes.

Além destes modelos repaginados do Onix, aguarda-se um totalmente novo para o primeiro semestre de 2026. Deve ser um SUV (utilitário esportivo). Uma fonte do setor automotivo disse à coluna que a GM sinalizou que terá um ou mais híbridos leves não plug-in, que combinam motor a combustão com elétrico, reduzindo consumo de combustível, e não precisam conectar a tomada para recarregar.

Para os novos veículos, a GM investiu R$ 1,2 bilhão na fábrica de Gravataí. O aporte foi anunciado em 2024. É uma tentativa de reagir às demais marcas que tiraram sua fatia de mercado, principalmente Volkswagen e Fiat.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: três grandes projetos de tecnologia, as maiores farmácias do RS e mais

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)