Maior construtora do país fará dois condomínios na zona norte de Porto Alegre

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Mais dois empreendimentos da MRV chegam na zona norte de Porto Alegre. Um é o Porto Essenza, no bairro Ecoville, o outro é o Porto Sevilha, no Mário Quintana. Juntos, eles somam 800 unidades. A empresa não informa o investimento nos condomínios, apesar de já ter dito em entrevista à coluna que aportaria R$ 240 milhões no Estado neste ano.

O Porto Essenza terá 200 unidades distribuídas em duas torres de até 10 andares. O empreendimento é o primeiro da MRV no Ecoville e oferece apartamentos com sacada, churrasqueira e suítes. O valor médio das unidades é de R$ 300 mil, e podem ter até 50,77m². Também contará com piscina, academia e lavanderia.

Já o Porto Sevilha terá 600 unidades em 30 blocos de cinco andares. O valor médio é de R$ 235 mil, com apartamentos de até 42,49m². O condomínio possuirá piscina, área fitness e uma quadra de areia.

Ambos projetos integram o programa da Minha Casa, Minha Vida. Além de maior construtora do país, a MRV é a que mais tem projetos no programa habitacional do governo federal. Conforme Ítalo Pita, diretor comercial da MRV, os empreendimentos devem gerar 500 empregos diretos.

