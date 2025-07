Lei passa a proibir abordagem nas ruas de Canela para venda de cotas de imóveis

Medida atualiza legislação de 2017, que permitia abordagens no “recuo” dos estabelecimentos

Já está valendo a lei que proíbe panfletagem e abordagem por vendedores nas ruas de Canela . A norma entrou em vigor na segunda-feira (14) e foi criada para proteger turistas e moradores da prática que andava muito invasiva , principalmente para vender cota de multipropriedades (frações de imóveis), mas também aplica-se ao comércio no geral, conforme noticiado pela coluna ainda em maio.

Sancionada pela prefeitura, a lei do vereador Lucas Azevedo Dias (PSDB) deixa clara a proibição de qualquer contato com consumidores fora da sede das empresas, ou seja, também não pode em outros estabelecimentos, como lojas e restaurantes. A medida atualiza legislação de 2017, que permitia abordagens no “recuo” dos estabelecimentos, termo que gerava interpretações diferentes e brechas para atuação nas calçadas.