Lei do Acordo Gaúcho está para sair do papel, iniciando com desconto para dívidas de IPVA

Demorou, mas deve sair agora a regulamentação do Acordo Gaúcho, cuja lei foi aprovada ainda no ano passado pela Assembleia Legislativa. A garantia foi dada pelo governo do Estado ao autor do projeto, o deputado estadual Marcus Vinícius de Almeida (Progressistas). A cerimônia está prevista para segunda-feira (14), às 17h, no Palácio Piratini, segundo ele.