Justiça mantém isenções de IPTU e ITBI no 4º Distrito, que agora tenta prorrogar o prazo

Mantidas as isenções de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) para casos que se encaixam no Programa +4D de Regeneração Urbana do 4º Distrito. O Tribunal de Justiça negou pedido do Ministério Público Estadual, que acusou o Executivo de não ter apresentado estimativa de impacto orçamentário e financeiro da proposta quando ainda tramitava na Câmara de Vereadores. Na defesa, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) provou que isso ocorreu sim.