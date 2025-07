Juro dos EUA, mais agenda e pílulas da economia 09.07

Agenda

Banco central norte-americano, o Federal Reserve (Fed) divulgará a ata da última decisão monetária sobre a taxa de juro. Deve aparecer dividido entre inflação ainda resistente e perspectiva de crescimento mais fraco. A decisão sobre cortar o juro depende do rumo da guerra comercial do presidente Donald Trump. Parte das tarifas foi adiada.

Lançamento do MEI Conta com a Gente, programa do governo federal com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para facilitar o acesso dos microempreendedores a informações e ferramentas digitais que ajudem nos pequenos negócios.