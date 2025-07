Juro do consignado CLT varia de 21% a 99%; veja as taxas de 41 bancos e financeiras

Apesar do recuo em maio a 3,75% ao mês da média do juro consignado para trabalhador CLT do setor privado (em abril, estava em 3,94%), ainda está bem mais alto do os 3,09% de março. Foi naquele mês que o governo federal lançou o empréstimo Crédito ao Trabalhador, com a promessa de redução forte na taxa de juro por permitir a tomada do empréstimo em qualquer banco ou financeira. A diferença pode parecer pequena, mas é ao mês. Quando é considerado o ano, ela faz a taxa média saltar de 40% para mais de 50%.

Como a coluna tem dito, há duas falhas na medida provisória. Uma delas é não ter limitado o juro, o que faz algumas financeiras abusarem das taxas, mesmo que o crédito tenha garantia de desconto em folha de pagamento, 10% do FGTS e 100% da verba rescisória. A outra é ter colocado 35% da margem consignável do salário bruto. Ou seja, a prestação representa bem mais do valor líquido. Muitos trabalhadores têm outros descontos, o que faz alguns não terem nem dinheiro a receber.

Perceba que esse juro é ao mês. A taxa ao ano é ainda maior. Pelo ranking no site do Banco Central, há juro anual que varia de 21% a 99%, o que faz uma diferença tremenda na dívida. Abaixo, as médias de cada uma (ou seja, varia conforme o cliente consegue negociar com cada instituição).

Instituição financeira e juro anual:

COBUCCIO S.A. SCFI 21,41% COMPREV CFI S.A. 24,26% BCO SENFF S.A. 26,02% BCO VOLKSWAGEN S.A 27,45% CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,04% BCO BANESTES S.A. 29,87% FINANC ALFA S.A. CFI 29,94% PINTOS S.A. CFI 31,05% BCO BRADESCO S.A. 32,16% BANCO INBURSA 33,12% BECKER FINANCEIRA SA - CFI 33,13% BANCO SICOOB S.A. 33,73% BCO DO EST. DE SE S.A. 35,14% HS FINANCEIRA 38,78% SIMPALA S.A. CFI 38,82% BANCO BARI S.A. 39,12% GAZINCRED S.A. SCFI 41,08% BCO DO ESTADO DO RS S.A. 41,18% BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 41,22% BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 41,68% BCO SAFRA S.A. 43,62% ITAÚ UNIBANCO S.A. 44,44% BCO DO BRASIL S.A. 44,61% AL5 S.A. CFI 45,80% NU FINANCEIRA S.A. CFI 46,41% PARATI - CFI S.A. 47,94% BANCO BTG PACTUAL S.A. 51,14% BANCO DIGIO 55,21% PAN CFI 58,38% BCO C6 CONSIG 59,31% BCO DAYCOVAL S.A 60,66% BANCO PAN 67,49% BCO DIGIMAIS S.A. 74,82% BCO AGIBANK S.A. 77,88% PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A 78,37% RPW S.A. SCFI 79,99% FACTA S.A. CFI 80,46% BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 81,73% NEGRESCO S.A. - CFI 92,74% VALOR S/A SCFI 95,68% NEON FINANCEIRA - CFI S.A. 99,31%

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: os biocombustíveis deixarão a gasolina e o diesel mais caros?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.