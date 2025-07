IPCA-15 acelera em julho com impacto de energia elétrica e passagens aéreas

A alta foi impulsionada, principalmente, por reajustes no setor de energia elétrica.

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

O Índice Nacional de Preços ao Consumir Amplo 15 (IPCA-15) registrado em julho foi de 0,33% . No mês anterior o percentual foi de 0,26%. Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

A alta foi impulsionada, principalmente, por reajustes no setor de energia elétrica , com destaque para os aumentos tarifários nas capitais São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro e vigência da bandeira vermelha. A alta nas passagens aéreas - depois de um recuo em maio, voltou a subir em junho - também foi um dos motivos.

A boa notícia, segundo o economista Gustavo Moraes, professor da PUCRS, é o alívio oriundo do setor de alimentos, que desacelerou por influência do mercado internacional. Com isso, a pressão inflacionária vai se deslocando dos alimentos para o setor de serviços.