INSS, IPI veículos, mais agenda e pílulas da economia 11.07

Agenda

Publicado decreto que regulamenta o programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) sobre o IPI Verde e a criação do programa Carro Sustentável . O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de veículos será reformulado com critérios ambientais , pelos quais veículos que emitem menos CO2 terão alíquotas de IPI reduzidas. Já o programa Carro Sustentável terá isenção do imposto para veículos classificados na categoria de carros "de entrada" compactos.

Os futuros dos índices do mercado dos Estados Unidos operam em baixa após o presidente Donald Trump anunciar tarifas de 35% sobre o Canadá com início em 1º de agosto. Ele também afirma que a União Europeia receberá carta sugerindo que negociações comerciais não estão indo bem.

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR), estendeu a faixa da redução parcial dos R$ 7 mil propostos pelo governo Lula para R$ 7.350. Ele também manteve no seu parecer a alíquota de 10% do imposto mínimo para quem ganha acima de R$ 600 mil por ano, que vai compensar a perda de arrecadação com essa medida.