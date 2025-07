Inflação e busca por fornecedores de risco: o impacto de ter de retaliar com tarifas os EUA

Petróleo bruto importado é usado como matéria-prima pela Refinaria Riograndense. Lauro Alves / Agencia RBS

Além das exportações, as importações também são impactadas pela guerra de tarifas entre Estados Unidos e Brasil. Isso porque os 50% do presidente Donald Trump provocaram tarifas de reciprocidade anunciadas pelo presidente Lula. Serão avaliadas setor por setor, mas para mostrar força, devem ser altas e podem atingir os 50% também. Só que o mercado norte-americano é uma grande origem das nossas importações, seja de bens finais comprados por consumidores, seja de insumos usados pela indústria para produzir aqui no Brasil.

Os Estados Unidos são a terceira maior origem do que o Rio Grande do Sul importa, atrás de Argentina e China. Representou 13,3% dos US$ 866,7 milhões que comprados do Exterior no primeiro semestre do ano.

Chama a atenção que o que mais o mercado gaúcho importa, quase 57%, é petróleo e derivados, como combustíveis. Em primeiro lugar, disparado, está o petróleo bruto, mais leve do que o produzido no Brasil. É usado de matéria-prima pela Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), da Petrobras em Canoas, e pela Refinaria Riograndense, em Rio Grande. Em segundo lugar, tem a nafta, insumo básico da Braskem e do polo petroquímico de Triunfo como um todo, e o diesel, combustível que movimenta as cargas brasileiras. O impacto inflacionário será forte, direto e indireto, exigindo até mesmo buscar combustível em outros mercados, como a Rússia, que não é um fornecedor estável e segue em guerra.

O que o RS mais importa dos EUA:

Petróleo e derivados 56,79% Reatores nucleares 11,51% Automóveis e tratores 5,14% Adubos e fertilizantes 4,86% Instrumentos ópticos 4,31% Máquinas e aparelhos elétricos 3,65% Plásticos 2,87% Ferro e aço 1,35% Químicos orgânicos 1,30% Borracha 1,15%

