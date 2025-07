Indústria de metal compra terreno perto da Arena do Grêmio

O terreno que abrigou operações da Yara Brasil Fertilizantes em Canoas já tem novo dono. A companhia confirmou à coluna, em nota, que vendeu o ativo no primeiro trimestre deste ano , após encerrar as atividades no endereço em 2019 e colocá-lo à venda após análises de mercado.

O terreno fica na Rua Hermes da Fonseca, 2255, bairro Rio Branco, às margens do Rio Gravataí, próximo à BR-448 e da Arena do Grêmio. Quem comprou o espaço foi a Indústria e Comércio Bastos, que atua no setor metal-mecânico. Até agora, no entanto, a empresa não revelou os planos que tem para o local.