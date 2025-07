Hotel "cinquentão" da Serra é reformado com R$ 3 milhões

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Erguido em 1970 em Nova Prata, na serra gaúcha, o Hotel Coroados passa por uma transformação. Com R$ 3 milhões, o empresário Vanderlei Boito fará uma repaginação total do prédio. O imóvel foi comprado por R$ 7 milhões no ano passado. A previsão é de que a obra seja concluída ainda este ano.