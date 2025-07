Grupo do Paraná construirá cinco parques eólicos no RS com R$ 950 milhões

Um parque eólico já existente da Electra, que construirá um complexo em Santa Vitória do Palmar, no sul do RS.

Chegará a R$ 950 milhões o investimento para construir o complexo Electra Ventos do Sul em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado, com potencial de 121,8 megawatts (MW). O projeto de geração de energia eólica está sendo desenvolvido pelas subsidiárias Electra Wind e Illian Renováveis. A obra já tem licença ambiental e começará ainda em agosto, com previsão de entrar em operação em 2028.