Grupo de produtores rurais do RS entra em recuperação judicial com dívida de R$ 202 milhões

Com dívida de R$ 202,9 milhões, um grupo de produtores rurais em Cruz Alta , na região Noroeste , entrou em recuperação judicial. A solicitação foi feita por Carlos Henrique Abreu, Camila Dalcin Abreu, Eduarda Burtet Abreu e Elisete Aparecida Burtet, além da empresa Sementes Irriga São Carlos. Cultivam soja , aveia e trigo em 7,2 mil hectares, empregando 43 trabalhadores.

O endividamento é atribuído ao crédito agrícola que foi tomado para a atividade, à compra de máquinas e à expansão de uma unidade de sementes. A petição inicial cita como agravante as estiagens recentes, além da enchente de 2024. O grupo teve receita de R$ 21,1 milhões em 2024, mas as despesas foram superiores, de R$ 34,4 milhões. São 118 credores, cuja lista é liderada por Banco do Brasil (R$ 50 milhões), Sicredi (R$ 30 milhões) e Mova Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas (R$ 13,6 milhões).