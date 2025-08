Grupo de empresários doa últimas 20 casas de R$ 58 mil a vítimas da enchente

Organizado por empresários gaúchos, o Grupo Front entregará neste sábado (2) as últimas 20 casas a famílias atingidas pelas enchentes. São unidades em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Com móveis e paisagismo, cada uma custou em média R$ 58 mil. São feitas de madeira, fabricadas pela empresa paranaense Mademape, que também entrou como parceira do projeto. Aliás, esta última leva teve apoio ainda da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e da Girando Sol.