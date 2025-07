Grupo bilionário planeja instalar com R$ 120 milhões usina de biometano no sul do RS

Com faturamento anual de R$ 2 bilhões, o Grupo Reiter planeja instalar com R$ 120 milhões uma usina para gerar biometano em Capão do Leão, no sul do Estado. A empresa obteve a licença prévia, que sinaliza a viabilidade do projeto. O próximo passo é a de instalação, que libera o início da obra. Uma área de 100 hectares está destinada ao complexo às margens da BR-293. A ideia é começa a operar em 2027, produzindo biofertilizantes também.