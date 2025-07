Grupo bilionário criará fundação para desenvolver cosméticos para doar a hospitais

Após ter criado a marca de cosméticos Lecieza , o grupo InBetta, fabricante de vassouras a pincéis e potes plásticos com sede em Esteio, criará uma fundação na qual profissionais voluntários desenvolverão produtos para doenças de pele que serão doados a hospitais (citam a Santa Casa como prioridade) e outras instituições. A Fundação Lecieza será lançada oficialmente até o final e 2027 e funcionará no centro de pesquisas da empresa, a Lanossi. O investimento ainda não foi definido.

Recentemente, a Lecieza desenvolveu com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) um hidratante para dermatite atópica e tem no radar o tratamento do vitiligo. O projeto reúne quatro médicos e cinco funcionários do laboratório. O gerente-geral, Rafael Aló, acrescenta que serão oferecias bolsas de estudo nas áreas de farmácia, química, biomedicina e medicina.