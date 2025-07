Gramado: a polêmica suspensão de novos projetos de hotéis e restaurantes

Decretos suspenderam por seis meses o protocolo de novos projetos na prefeitura para construção de restaurantes e hotéis em Gramado, na serra gaúcha. A cidade já tem 216 hotéis, que somam 24,7 mil leitos. Estão em construção 13 projetos com 9,9 mil leitos e outros 33 estão em análise. O entendimento de quem apoia a decisão é de que não há estrutura nem cliente para tanto. Na gastronomia, são 318 restaurantes, com 26 mil cadeiras, enquanto tramitam 43 pedidos de alvarás. A polêmica foi tema de entrevistas no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Confira: