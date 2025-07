Fios em postes: operadoras de internet serão provocadas por Ministério Público a pagarem por retirada

Quem cuida da pauta do emaranhado dos fios em postes no Ministério Público Estadual , o promotor Felipe Teixeira Neto provocará as operadoras de telefonia e internet para que formem um consórcio que pague uma empresa para retirar os cabos inativos . Para ser assertiva na convocação das companhias, a prefeitura de Porto Alegre identificará quais têm maior atuação nas chamadas "poligonais", que são as zonas com mais reclamações sobre o assunto o telefone 156.

Opinião da coluna

O município chegou a encabeçar uma força-tarefa antes da enchente, deslocando servidores para o serviço, mas não deu conta. Nem tem que dar. Não é um serviço a ser feito com dinheiro público (do nosso imposto). A operadora de telecomunicação ganha dinheiro vendendo seu serviço entregue com os fios pendurados no poste. Quando não prestam mais, ela tem que retirar. A concessionária de energia (no caso de Porto Alegre, a CEEE Equatorial) é a dona do poste e o aluga, ou seja, ganha dinheiro com isso. Se sua cliente, a operadora, não faz o que deve, é da concessionária a responsabilidade de retirar o fio. Se quiserem, que aumente-se o valor do aluguel ou do serviço de internet vendido aos consumidores. Mas terceirizar o custo a ser pago pelo imposto de todos é aproveitamento.