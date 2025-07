Financiamento imobiliário, Trump, mais agenda e pílulas da economia 16.07

Agenda

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre recebe o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta para debater tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Divulgação do Livro Bege, com previsões do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) para a economia, o que influencia a decisão sobre o juro.

Lançamento do Programa Base, iniciativa da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) em parceria com o Sistema Fiergs. Às 11h, no Instituto Caldeira. Haverá o painel “Deep Tech: mais que um hype, uma revolução”, com a diretora-geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta; o gerente da Divisão de Tecnologia e Inovação do Senai-RS, Victor Gomes; a gerente de Redes de Inovação da Embrapii, Paula Nadai; e o CEO da Falker, Márcio Falker. Será mediado pela colunista Giane Guerra.