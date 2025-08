Famurs cria agência para fomentar desenvolvimento nos municípios gaúchos

A agência foi amadurecida ao longo dos últimos dois meses com o apoio das equipes técnicas da entidade.

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul ( Famurs ) aprovou em assembleia desta terça-feira (30), uma Agência Técnica de Desenvolvimento, que tem como objetivo mapear potenciais regionais e conectar municípios (em especial, os de menor porte) a investidores.

Segundo a presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, a iniciativa foi amadurecida ao longo dos últimos dois meses com o apoio das equipes técnicas da entidade. O trabalho começará com o envio de uma missão aos coordenadores das 29 associações regionais ligadas à Famurs, que terão até outubro para indicar pelo menos um município com potencial identificado para desenvolvimento econômico.