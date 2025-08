Exportadores gaúchos vão levar móveis, calçados e pneus de kart para os EUA antes do início do tarifaço

Móveis estão entre as mercadorias que serão enviadas aos EUA.

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Exportadores gaúchos se mobilizaram para garantir a chegada de mercadorias aos Estados Unidos antes da entrada em vigor da tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump a produtos brasileiros , prevista para sexta-feira, 1º de agosto. Cerca de 60 toneladas de móveis, calçados, pneus e artigos de couro serão enviadas em um avião cargueiro fretado, com destino a Miami.

A operação foi articulada pela Premium International Freight Agency, empresa de logística internacional com sede em Novo Hamburgo . Segundo Ângelo Dotto, diretor executivo de expansão global, a demanda disparou após o anúncio das tarifas. Nas últimas duas semanas a empresa já enviou mais de 200 toneladas de carga em voos regulares.

— Muitos exportadores adiantaram ou converteram carga marítima em carga aérea para chegar a tempo nos Estados Unidos antes do vencimento do prazo — afirma Dotto.

O voo será operado por um Airbus A330 Cargueiro, da Avianca Cargo. A aeronave decola do Aeroporto Salgado Filho às 7h de quarta-feira (31), com escala técnica em Bogotá, na Colômbia, antes de seguir para Miami. A chegada está prevista ainda para o dia 31, dentro do prazo limite.