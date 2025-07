Exportações do RS: China despencou, EUA subiram e Argentina disparou

As exportações do Rio Grande do Sul cresceram apenas 2,3% no primeiro semestre na comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo US$ 9,338 bilhões. Por outro lado, as importações avançaram 11% atingindo US$ 6,51 bilhões, mantendo ainda o superávit da balança comercial. O Estado manteve sua posição de sétimo maior exportador do país e oitavo importador.