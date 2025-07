"EUA investem aqui, China só vem vender e tomar mercado", diz líder industrial que alerta que taxa de 50% acabará com exportação

Embora sejam o segundo destino das exportações brasileiras e gaúchas (atrás da China), os Estados Unidos são os maiores compradores da indústria daqui, principalmente de máquinas e equipamentos. Além disso, compram produtos de mais valor agregado. Ao podcast Nossa Economia, de GZH, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso Dias Cardoso, disse que metade do que o Brasil exporta de média e alta tecnologia vai para o mercado norte-americano. É por isso que a indústria tem sido o setor que mais manifesta preocupação com o tarifaço do presidente Donald Trump e as possíveis retaliações por parte do governo Lula.