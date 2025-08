Estudo aponta quais as cidades gaúchas mais impactadas pelo tarifaço de Trump; veja ranking

Um levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisa (IFEP-RS) estima o impacto das tarifas de 50% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas cidades exportadoras do Rio Grande do Sul. O ranking é liderado pelo município de Santa Cruz do Sul, do Vale do Rio Pardo, onde as exportações representaram 7,3% do PIB regional do ano passado, puxado pelo tabaco, principal produto exportador do Estado.