Esfriamento da economia tira pressão sobre Banco Central

É ruim, mas é bom. Prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) ter recuado 0,7% em maio, bem pior do que o esperado, mantém o espaço para que o Comitê de Política Monetária (Copom) pare mesmo de subir a taxa de juro Selic. A próxima reunião será na semana que vem.