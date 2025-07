Engana-se quem espera queda de preços porque exportação cairá com taxa de Trump

Tarifaço dos EUA já reduz preço do boi, mas não garante carne mais barata. Clique na imagem para saber mais. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Tem quem comemore que preços ao consumidor irão cair porque ficará mais produto dentro do Brasil se as exportações aos Estados Unidos encolherem por perda de competitividade com o tarifaço de 50% anunciado pelo presidente Donald Trump. Além de um pensamento pequeno, é um equívoco.

Se os preços caem demais, os setores se esvaziam. Pessoas e empresas desistem de produzir aquilo, ainda mais se os insumos subirem com as tarifas de retaliação do governo Lula.

Caindo a produção, a oferta cai também. Quando cai oferta, vocês já sabem: o preço sobe. E tem ainda os empregos, as empresas e os impostos que se desintegram neste processo. Sem falar que as tarifas de retaliação do Brasil vão encarecer o que importamos dos Estados Unidos.

Preço cair é bom, claro. É ótimo! Mas não porque nossas empresas perdem mercado. É bom quando o preço cai porque ficou mais barato produzir aquilo, seja por uma redução de imposto, concorrência, avanço tecnológico ou algum outro motivo economicamente saudável.

Melhorar a compreensão da economia é um ótimo passo para não ser manipulado e não bradar discursos rasos.

