Energia solar por assinatura: como funciona esta opção para baixar a conta de luz

Coordenadora da Absolar no RS, Mara Schwengber orientou sobre como funciona o aluguel de energia solar.

A energia solar por assinatura pode reduzir a conta de luz de 10% a 15% aproximadamente, disse a coordenadora da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar) no Rio Grande do Sul, Mara Schwengber, em entrevista ao podcast Nossa Economia, GZH. É possível fazer este "aluguel" por meio de associação, consórcio ou cooperativa, formatos que são usados, por exemplo, quando uma empresa oferece o produto a um consumidor, o que tem crescido bastante com a recente aplicação da bandeira tarifária vermelha, que deixa a fatura mais cara.