Distribuidora vai investir R$ 600 mil para ampliar unidade no bairro Sarandi, em Porto Alegre

Unidade fica no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre.

Distribuidora de produtos de higiene e limpeza profissional, a Copapel, vai investir R$ 600 mil para ampliar sua estrutura em Porto Alegre , no bairro Sarandi, na zona norte. O valor faz parte de um plano que prevê R$ 6 milhões em investimentos para expandir a atuação nos três estados do Sul nos próximos 12 meses.

A empresa tem sede em Joinville, Santa Catarina, e pretende fortalecer sua operação no Rio Grande do Sul, que é o mercado menos explorado, segundo Jonathan Dreher, diretor da cadeia de suprimentos. Atualmente, há apenas um centro de distribuição no Estado —o objetivo é chegar a três nos próximos anos para melhorar a cobertura logística.