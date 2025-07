Decisão de Moraes afasta espaço para empresas questionarem na Justiça alta do IOF

Moraes manteve decreto do governo sobre aumento do IOF, mas retirou trecho sobre risco sacado. Clique na foto para saber mais.

Precisa ser chancelada pelos demais ministros a decisão liminar de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de manter parte da alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Do determinado pelo governo federal, deixou de fora apenas o risco sacado, quando empresas antecipam com bancos valores a receber de fornecedores. O resto vai ter aumento de imposto, mesmo que o Congresso tenha tentado derrubar.